下周就是耶誕節了，台中捷運也飄起濃濃耶誕味，除了列車進站前的音樂配合採用耶誕相關樂曲，市府站外更矗立起1棵冰藍耶誕樹，即日起點燈至明年1月15日。台中捷運公司表示，車站廣播及列車進站音樂近日都配合使用應景的耶誕旋律，節後將更換為其他音樂，民眾可猜猜看什麼旋律適合。

中捷公司指出，為提供民眾更優質服務，中捷即日起列車進站前月台門閃爍時，會以廣播方式告知民眾列車進站目的地，並分別藉由北上月台為男聲、南下月台為女聲的方式，方便視障民眾辨別乘車方向，而在語音廣播前會先播放一小段音樂，近來因適逢耶誕節慶，將應景的使用耶誕旋律。

此外，從12月18日到29日，將有東山高中、台中靈糧堂、台中室內合唱團、大墩長老教會等不同團體到中捷車站快閃報佳音，盼提供民眾有感的耶誕氣氛，而列車在到站前也會播放提醒音樂，近來同樣採用應景的耶誕旋律，待耶誕節過後則將轉換成其他旋律，至於會使用什麼音樂？中捷請民眾拭目以待。

而在台中捷運市政府站外，近日已矗立起10米高的冰藍色聖誕樹，樹上的特殊顏色呼應太陽系上的行星變換，是今年耶誕必拍的打卡景點，即日起點燈至明年1月15日，中捷公司指出，這段期間內每天傍晚5點半到晚間9點半，冰藍耶誕樹將閃耀光芒。