台積電總裁魏哲家今（17）日赴玉山科技論壇演講，被問及台積電赴日投資設廠，及日本似正在籌組半導體產業聯盟一事的看法時表示，任何一家公司或甚是國家，想在一門技術上有跳躍式的進展、彎道超車，「不能說不可能，但相當困難」，因為如果超車不當，「後果就是保險公司要賠錢」。其幽默的比喻讓現場與會者不由一陣笑。

但回到正經的營運面考量，魏哲家也指出，從成本面來看，台積電會選擇「顯然不便宜」的日本設廠，關鍵理由很簡單，就是「有個重要的客戶必須支持」。而其中的「客戶」，一舉涉及了兩層的供給需求，因為日本客戶後面的客戶，也是台積電最大的客戶。

魏哲家坦白說，台積電人才、人力不夠，曾提出提供技術的方案讓對方自己建廠，但「技術是一回事，建廠又是另一回事」，因此雙方透過合作模式，目前台積電台中廠已有200多名日方派駐的工程師正在受訓，接下來又會再有5、600名工程師攜家帶眷的包機前往日本，魏哲家預告，「到時又會說台灣要被掏空」、去日本把生產線建置起來。

就台積電而言，「這是一個戰略性的決策」，支持日本客戶以給予最終的大客戶支持，為台積電三奈米、五奈米的產品銷售鋪路。至於會在日本建置多大的產能，魏哲家口風很緊，「就讓我保密」。