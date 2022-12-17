23歲陳男網購模型槍買太多，龜山警大數據分析揪出改槍逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

23歲陳男網購模型槍買太多，龜山警大數據分析揪出改槍逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

23歲陳男網購模型槍買太多，龜山警大數據分析揪出改槍逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

23歲陳男網購模型槍買太多，龜山警大數據分析揪出改槍逮捕送辦。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

23歲陳姓男子涉嫌透過網路自學改槍技術，以生存遊戲零組件，非法改造槍枝，警方透過大數據分析，發現陳男頻頻上網買模型槍和裝飾彈，16日收網逮人，果然起出疑有殺傷力的改造手槍3把、子彈5發等贓證物，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

警方指出，改造槍枝有「零組件取得容易」、「改造技術門檻低」、「改造成本低廉利潤高」等誘因，導致近年來槍擊案絕多數是由歹徒持有改造槍械犯案，不法人士可輕易從網路或實體生存玩家商店，購得改造槍枝相關零組件，只要再到五金行購買鑽孔等設備，貫通槍管及撞針孔，即可自行組裝成具有殺傷力槍枝販售牟利，危害社會治安甚鉅。

龜山警分局和刑事局中部打擊中心、高雄市警局小港分局共組專案小組，利用大資料庫數據分析，發現23歲陳男在桃園市龜山地區非法改造槍械，監控多時，見時機成熟向桃園地檢署及桃園地院聲請搜索票獲准，16日至陳家搜索，當場查扣JP935巴西金牛座改造手槍1枝、掌心雷手槍1枝、Walther PPQ M2氣動槍1枝，全送驗，另有改造子彈5顆、裝飾彈12顆、鞭炮火藥和改造工具，還有刑警背心等。

陳男辯稱改槍只為興趣好玩、沒有販售，至於刑警背心與手銬是撿到的。警方對他說法存疑，除先依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，還要追查他的改造槍枝是否已經流出，有無涉及其他刑案。