爆乳網紅「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市議員，預告有謝票活動，昨顏準議員和網路名人小商人都在臉書公布，今晚7點將在嘉義市中山路發雞和咖啡，混血女神瀧澤蘿拉、Swag女星Rita、可可也將一起發送，警方憂領雞排人潮踴躍，將協助進行人流管制。

無黨籍準市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」昨在臉書粉專「Molly 翎熹」PO文表示，大家期待已久的謝票發雞排活動來囉！將於12月17日19：00在嘉義市東區中山路274號行運八兩雞排店，邀請蘿拉和我一起來發放限量雞排500分，算是一個歸寧宴的概念？

而網路名人小商人也PO文指，今晚7點，議員當選人Molly 翎熹將會在嘉義市東區中山路274號，行運八兩雞排店發放雞排，以及里響咖啡 Reshockcoffee 贊助100杯優質咖啡，同時出席的還有混血女神瀧澤蘿拉、Swag短髮女神Rita、Swag正妹可可，還要大家務必給小弟面子，踴躍領光雞排跟美味的咖啡。

顏準議員要發雞排地點緊鄰中山路噴水圓環，雖已過了國際管樂節辦踩街嘉年華的封街管制時間，因顏準議員人氣破表，為避免人潮過於踴躍、影響人車正常通行，警方在解除管制時間後，仍會派員疏導人流。