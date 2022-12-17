準台北市長蔣萬安（左二）下午出席電競嘉年華活動，會前受訪。（陳薏云攝）

台北市長當選人蔣萬安17日公布第三波小內閣名單，最受矚目的就是現年64歲出任文化局長的知名作家、媒體工作者蔡詩萍，由於蔡詩萍過去多次點名國民黨「深藍族群」拖累國民黨，不少深藍人士不滿批其「藍皮綠骨」。對此，蔣萬安下午表示，蔡詩萍專業有目共睹，不管在文學創作或媒體表現，在未來文化政策規劃設計推動，絕對符合市府的理念。

台北市長當選人蔣萬安17日公布第三波小內閣名單，最受矚目的就是現年64歲出任文化局長的知名作家蔡詩萍。對此，蔣出席電競嘉年華活動會前表示，蔡詩萍專業有目共睹，不管在文學創作或媒體表現，在未來文化政策規劃設計推動，絕對符合市府的理念。（張鎧乙攝）

蔣萬安今公布第三波小內閣人事，文化局長由作家蔡詩萍接掌，觀傳局長則由「台灣熱氣球之母」陳淑慧出任，財政局長則由現任國有財產署副署長游適銘接掌，另前高雄市都發局長、前台北市產發局副局長林裕益接任臺北翡翠水庫管理局長。

而蔣萬安下午出席電競嘉年華活動，會前受訪被問及深藍不滿蔡詩萍加入蔣市府，蔣表示，蔡詩萍是專業媒體人、文化人，除了文化行政、創作功力非常豐厚外，對於時事脈絡掌握也非常精準，接下來推動落實文化政策的過程，絕對可以順應民間脈動，凸顯在地特色，同時提升城市的文化涵養，打造國際級文化活動場域，體現愈在地愈國際的理念。蔣萬安大讚蔡詩萍其實非常的專業，以此來回應深藍的不滿。

至於第二副市長至今仍從缺，是否會在就職前公布，蔣萬安表示，每位都是一時之選，也都符合專業品格、用人唯才的原則，徵詢人才的腳步沒有停下來，有任何進展都會盡快對外公布，蔣也強調人才募集一直都很順利，沒有碰壁難產問題。

至於昨日準副市長李四川率隊前往北市府交接，但北市府交接召集人彭振聲卻接連請假，外界質疑是讓蔣市府「穿小鞋」，蔣萬安笑稱，市政是延續的，現階段最重要的工作就是確保市政穩定交接，這也是市民共同期待和共識。

另外蔣萬安市府寄送就職典禮邀請卡給歷屆北市長，包含前總統陳水扁，蔣萬安表示，這是基於尊重 也感謝他們過去對於台北市的付出，讓市民朋友享受城市美好的成果。

另有媒體問及近期國民黨老青互槓的世代交替話題，蔣萬安則表示國民黨追求世代共榮、世代協助，所以大家都是為國家來打拚，不管哪個選舉，透過公平機制符合市民期待都是最好的人選。