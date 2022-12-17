HUR遊戲慘敗，席子淇不敢置信跌坐地。（左起藍弟、廖學文、 許孟維、蔡朕、巴倫月、席子淇、C.Holly、 連穎、裴頡）。（八大提供）

女團HUR在《金星號飛船》中與金星成員們進行遊戲PK戰。（左起巴倫月、 席子淇、C.Holly）（八大提供）

蔡朕（左二）被笑「中文程度差」（八大提供）

「原子少年」金星在主持的八大《金星號飛船》中，宣布將推出2首新單曲，蔡朕向支持的粉絲答謝：「謝謝你們幫我們一起集資，完成夢想。」談到新歌曲風，藍弟、許孟維、蔡朕、Yori、廖學文紛紛表示期待饒舌、偏酷風格。恰巧節目本周邀請新世代女團HUR表演饒舌歌，讓金星團員驚豔不已，蔡朕還故作嫉妒開玩笑說：「剛在休息室就巧遇她們，看她們穿成那麼美，也讓我覺得妳們憑什麼。」

金星將在節目中與HUR進行遊戲PK戰，HUR團員C.Holly自信滿滿，在遊戲前還先提醒金星說：「我擔心的不是我自己會受傷，我擔心的是你們跟攝影工作人員。」豈料自認是「遊戲王」的HUR，在第一個遊戲關卡就出師不利，眼睜睜看著金星完美順利闖關，HUR的席子淇更直接跌坐在地，不可置信地說：「我第一次對遊戲這麼沒有信心！」讓許孟維笑虧：「輸不起。」

當進行「跳跳二選一」單元時，金星陷入遊戲黑洞，狀況百出，孟維抽中飛機和直升機二選一題目，表演時誤把直升機與飛機的特色混搭，看得Yori一頭霧水氣喊：「為什麼要多戲？」身為金星的舞蹈擔當藍弟，露出疑惑表情笑問：「他在演猴子嗎？他的表情為什麼這樣？」另一邊，蔡朕則是看到題目茼「蒿」（ㄏㄠ ），一直唸成茼「萵」（ㄨㄛ），被批「中文程度差」，蔡朕難為情向製作單位哀求：「不好意思，下次可以不要出這種題目嗎？」