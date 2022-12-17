民進黨主席選舉週五結束登記，副總統賴清德同額競選，民進黨21日中常會審查候選人資格，據了解，雖僅有一人參選，但賴清德規劃21日在新北市三重展開首場「向黨員報告」政見發表會；至於民進黨祕書長一職，新境界文教基金會執行長菊系人馬許立明可望接任。

民進黨九合一選舉大敗，蔡英文總統在投票當晚即辭去黨主席以示負責，民進黨中常會通過黨主席補選12月12至16日登記，21日中常會審查候選人資格、明年1月15日投票，18日公告當選名單，任期至2024年5月20日。賴清德已在14日委請前文化部長鄭麗君完成登記，週五結束登記，賴清德同額競選。

據了解，賴清德雖然沒有挑戰者，但是也不是想「躺著選」，反而「照步來」，21日已規劃「向黨員報告」政見發表會，由於賴出身新北，加上黨員人口較多，首場發表會，將獻給新北市三重的支持者。

雖然黨主席補選尚未展開，不過因為時間緊迫，面對未來立委補選及2024總統及立委初選，負責協調任務的黨祕書長一職格外重要，許立明，是目前呼聲最高的人選。

黨務人士表示，許立明曾任高雄市政府研究發展考核委員會主任委員、副市長等職務，是陳菊子弟兵；有豐富行政與選戰操盤經驗；至於其他黨務主管，可望由部分卸任立委擔任。