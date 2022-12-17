農曆春節即將來臨，不少金門、馬祖國人及台商紛紛呼籲政府盡快恢復兩岸小三通，民眾黨立委邱臣遠17日重申，希望政府盡速恢復小三通並有效管理，採分級分流、有效管理、逐步開放，勿拿搶藥當藉口阻擋民眾返鄉權利，「如果拖到過年前才公布將會讓民眾來不急安排行程，恐為德不卒。」

邱臣遠稍早在臉書指出，再1個月就過年了，現在兩岸關係冰凍，飛機航班銳減，讓在陸台人及台商訂不到返鄉機票，急的跟熱鍋上螞蟻一樣，也讓重啟兩岸小三通的呼聲再起，民眾希望政府能儘速談判重啟小三通，協助民眾「春節返鄉團圓」。

「令人遺憾的是，蘇貞昌個人反對態度依舊強硬。」邱臣遠批評，蘇貞昌甚至搬出若重啟小三通，恐會出現大陸人來台搶藥的謬論；連衛福部長薛瑞元也跟著幫腔，認為台灣藥品會造中國掃貨一空。事實上，開放小三通仍須有效管理、逐步開放，不會發生陸客立即大量來台的情形，而對於旅外國人來說，卻是一條非常方便的返鄉管道。

邱臣遠直言，自從民進黨二度執政後，除了未廢除原先嗆廢的ECFA以外，對陸立場越來越強硬，不但官方正式交流全面中斷，讓陸委會與海基會功能盡失；也禁止地方政府辦理雙城論壇，自疫情期間中斷兩岸小三通，如今邊境重新開放，卻遲遲不恢復小三通。

邱臣遠提到，當前大陸也急速拉高兩岸對立情勢，包括8月反對美國眾議院議長裴洛西訪台，大舉派兵越過海峽中線封鎖台灣港口，並宣稱兩岸「海峽中線」共識不復存在、「不放棄武力犯台」，而農產品及食品等輸陸貿易更成為首波報復祭品。

「現在民眾急著返鄉過年，壓力輪到我國政府這端。」他呼籲，希望政府能儘速恢復小三通並作好配套措施，分級分流、有效管理、逐步開放，讓百萬民眾回台過好年，如果拖到過年前才公布將會讓民眾來不急安排行程，恐為德不卒。