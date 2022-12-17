來到了12月終於感受到霸王寒流的威力，正是時候趁百貨本年度最後一波優惠，入手全新冬裝好過年，加上耶誕節即將來臨，百貨業者也紛紛準備了各種耶誕活動，準備與消費者同樂。Global Mall今年就以歡樂期盼、永續共享為主題，打造獨家「環抱GREEN耶誕童樂園」，與日本人氣貼圖「那隻鳥。」合作，打造掛滿「那隻鳥。」的耶誕樹，更攜手「台灣玩具圖書館」，運用提供的近千個二手玩具裝飾於耶誕樹周圍，成為獨一無二的玩具主題耶誕樹，更在全台八店也舉辦了近250場耶誕活動。

Global Mall新北中和店的TRAVELER防撥水羽絨雙面外套，原價7980元，優惠價5985元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的NIKE雙面穿毛絨防風外套，原價4880元，優惠價4180元。（Global Mall提供）

而Global Mall也觀察到最近的保暖衣物銷售就達成長超過10%，當中以機能型、百搭型保暖衣物最為熱銷，像是吸濕發熱衣、極輕羽絨外套、織紋長版大衣、防風刷毛連帽外套都為熱銷商品，最適合現正夯的日韓出國潮，Global Mall也針對保暖衣物推出7折起優惠，1月2日前還享會員單筆滿千元即抽iPhone 14、AirPods，31日前還有APP扣5點點數，抽8888點或最高8888元購物金。