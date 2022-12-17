統一時代百貨台北店的JILL by JILLSTUART牛角釦連帽外套，原價2萬1880元，特價1萬8500元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的The North Face男款奶茶色防潑水可打包保暖連帽羽絨外套，推薦價1萬4880元。（統一時代百貨台北店提供）

耶誕節即將來臨，各大百貨也紛紛推出精彩活動與優惠，統一時代百貨台北店今年就在25日前打造「4foodie KREATION耶誕美食樂園」，將有在東區開立40多年的老字號餐廳「玉喜飯店」，首次破例參與4foodie市集，將在市集上販售招牌雞湯等美食之餘，還有5座遊樂設施讓大人小孩都能享受快樂的耶誕節，同步也推出熱銷的大衣、防風防水外套等冬裝優惠。

大葉高島屋的Timberland男款羽絨外套，原價1萬1000元，特價8800元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的MARELLA豐富純綠造型款羽絨外套，原價2萬8300元，特價2萬2640元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋耶誕節就特別推出一系列融合音樂、燈飾與美好購物體驗的「耶誕跨年奇幻旅」，打造天母獨家「夢幻白金樂園」，不僅有充滿童趣的遊樂設施，還有三層樓高的閃亮繽紛北歐耶誕樹，24日至25日期間還有耶誕老公公聆聽小朋友的心願等特別活動，而因著近日的出國潮，館內的輕薄高機能的連帽羽絨外套，以及適合台灣多變天氣的多層次穿搭內著也相當熱銷，1月3日前更享全館累滿千元還有機會抽「將捷金鬱金香酒店」高級客房平日雙人住宿券等優惠。