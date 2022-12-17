7旬汪姓婦人閃車不慎車輪掉水溝，下車察看又被鎖，老婦車外淋雨幸好遇到龜山警救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬汪姓婦人閃車不慎車輪掉水溝，下車察看又被鎖，老婦車外淋雨幸好遇到龜山警救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬汪姓婦人閃車不慎車輪掉水溝，下車察看又被鎖，老婦車外淋雨幸好遇到龜山警救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

八德區一名7旬汪姓婦人，昨日晚間駕駛自小客車行經桃園市龜山區陳厝坑路產業道路路段時，為閃避來車竟沒有注意到路旁之排水溝，將車開入排水溝，所幸車速不快僅有右前輪卡住水溝動彈不得，驚慌之餘下車察看車輪，卻忘了熄火導致車輛自動上鎖，手足無措之際，剛好龜山警分局大坑派出所巡邏警力經過協助脫困，才結束這場虛驚。

龜山分局大坑派出所所長于永維、警員焦元宏昨日晚間執行巡邏勤務，經過轄區陳厝坑路時，見一輛紅色自小客車左後輪騰空，警覺有異下車查看。

汪姓婦人獨自站在車頭前驚慌失措，詢問下才知道汪婦開車由林口往蘆竹方向行駛，經過路口時，因為燈光昏暗加上閃避對向來車，沒有注意到路旁的排水溝，導致右前車輪卡在水溝裡，而左後方也因此騰空，慌亂之中下車察看，卻忘記將車輛熄火導致車輛因入檔而自動上鎖。

因包包及手機都在車上，山區天氣寒冷又陰雨綿綿，附近又沒有住戶可以借電話通知家人或報案請人幫忙，汪姓婦人實在是不知道該怎麼辦，幸虧大坑派出所巡邏警網經過，員警代為連繫家屬告知狀況並請其帶備用鑰匙過來，才得以協助將車拖出來水溝，結束這場驚魂記。

龜山分局大坑派出所所長于永維表示，近日大陸冷氣團來襲又適逢連日下雨，民眾駕車因雨天視線不佳及燈光昏暗時，行經產業道路務必要注意路況，避免類似情形發生，因為平安是回家唯一的道路。