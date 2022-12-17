學甲槍擊案自警方逮獲楊展華，案情開始有突破性發展，16日傍晚根據情報，再到新北市新莊區逮捕涉嫌提供楊男槍枝的蔡姓男子，蔡男是綽號「紅龜仔」涉案人洪政軍逃亡期間投靠的老大，近年從事電商賣雜貨生意，警方正偵訊釐清案情。另鎖定1名開車載楊北上取槍的謝姓男子。

學甲槍擊案在楊男落網後，案情迅速進展，警方16日傍晚到新北市新莊逮獲的50多歲蔡姓男子，綽號「金龍」，過去住在台南，後移居新北，近年來從事網路電商賣雜貨生意。

學甲地方盛傳，洪男近年通緝逃亡期間，一度靠「金龍」接濟，形同是洪男的老大。

警方16日晚間北上逮回蔡男，17日正釐清相關案情中。蔡男落網，等於切斷洪男重要金援對象，逼他出面說明。據悉，警方另外鎖定開車載送楊男北上取槍的1名男子，正循線追查中。

蔡男落網消息意外曝光，檢方大為光火，警方目不願證實蔡男與載送者的背景，對案情發展三緘其口。