由潮州機廠導入鐵道文化元素打造而成的「潮州鐵道園區」17日隆重開幕，是目前全台唯一鐵路維修觀光機廠。（謝佳潾攝）

由潮州機廠導入鐵道文化元素打造而成的「潮州鐵道園區」17日隆重開幕，是目前全台唯一鐵路維修觀光機廠。（謝佳潾攝）

由潮州機廠導入鐵道文化元素打造而成的「潮州鐵道園區」17日隆重開幕，是目前全台唯一鐵路維修觀光機廠。（謝佳潾攝）

由潮州機廠導入鐵道文化元素打造而成的「潮州鐵道園區」17日隆重開幕，是目前全台唯一鐵路維修觀光機廠。（謝佳潾攝）

由潮州機廠導入鐵道文化元素打造而成的「潮州鐵道園區」17日隆重開幕，是目前全台唯一鐵路維修觀光機廠，園內除有全台僅存的8軸50噸大物車亮相外，還有14輛具歷史氣息的車輛文物也展示在內，而令鐵道迷最興奮的是，有機會近距離看到火車機具維修狀況。

台鐵局局長杜微指出，「潮州鐵道園區」有首創、獨具與第一的特徵，首先，園區不是單純的鐵道文化觀光園區，因為區內依舊在進行著火車車輛維修，所以當遊客進入園區後，有機會近距離看到台鐵局整個車輛機具維修的情況，這絕對是在別的地方看不到的。

再者，潮州機廠是從高雄機廠遷廠而來，杜微說，高雄機廠有個很特別的地方，就是維修貨車的大本營，台鐵不同於高鐵、捷運，它是有貨運服務的功能，且貨車車樣非常獨特、與客車車輛截然不同，目前潮州機廠仍維持貨車維修能量，鎮區之寶也是全台唯一僅存運送大型貨物的8軸50噸大物車。

他強調，台灣很多縣市都有鐵道園區或相關展場，但絕對沒有一個地方像「潮州鐵道園區」一樣，還有結合生態園區等在地特色，所以非常推薦遊客前來參觀，在「潮州鐵道園區」可以深入體驗最真實的鐵道日常。

台鐵表示，展館內有1926年的貨車車軸、1939年的輪幅式車輪及1959年的車軸超音波探傷機等歷史文物，以及多種鐵道文物及車輛模型，此外，還有以數位方式呈現珍貴車輛的藍晒圖，同時也提供預約導覽參觀維修工場，讓遊客觀看修車實景，滿足鐵路列車維修體驗之旅。

至於沉浸式互動部分，台鐵指出，館內有提供字模拓印DIY，讓親子遊客體驗車廂拓印文字並了解其特殊意義，另有彩繪列車互動裝置，塗繪專屬列車後投影在屏幕上，可拍照留念，園區還提供特色餐飲服務及多元化文化饗宴。

屏縣府指出，「潮州鐵道園區」開幕後，縣府將提供公車接駁，每天上午9點至下午5點整點從潮州火車站發車，讓民眾方便參訪，並串連周邊景點，促進地區發展，而開幕後1個月優惠免費入園參觀，之後才收取清潔費100元（可折抵場內消費50元），回饋潮州在地鄉親則另有優惠。