現場展示各式各樣的茶花，圖為「粉喬伊肯德力克茶花」。（王惠慧攝）

2022年新竹市茶花季產業文化季「風尚茶花」活動17日於大湖路茶花產銷班登場，香山茶花產銷班培育的茶花面積超過15公頃，培育高達1500多種品種的茶花，現場除欣賞茶花外，也有包括農產園遊市集、茶花精靈造型大賽、精彩表演、闖關遊戲、DIY手作課程等一系列活動，吸引民眾熱情參與。

新竹市茶花季已邁入第19年，17日正式開幕後，將持續至明年2月28日止，在開幕活動上，由市府產發處長許智堡、新竹市農會理事長陳勝賢、茶花產銷班長邱穩正等人，一同進行茶花風尚花藝設計儀式，象徵迎新送舊，花開富貴迎新年。

市府產發處指出，新竹市擁有首屈一指的茶花培養技術，栽種面積超過15公頃，培育出1500多種品種，且茶花花期很長，自每年10月後陸續開花，是農曆仲冬11月的當令之花，花期從歲末到農曆年後，目前正值茶梅系列盛開之際，隔年2到3月還有雲南系列的茶花可供欣賞。

「茶花不僅是新竹人的驕傲，更是香山區的亮點，」新竹市農會理事長陳勝賢說，新竹市的茶花品質好、種類多、不論扦插、嫁接、雕塑技術都屬一流，非常值得到茶花園欣賞。此外，新竹市農會也輔導研發許多茶花周邊產品，包括茶花沐浴乳、洗髮乳，其中茶花香皂更是農民直銷站的首選商品。

「風尚茶花」開幕活動內容精彩豐富，包括茶花親子手作教學、茶花精靈造型大賽、轉動茶花闖關趣等，線上報名皆已秒殺額滿，前來參加手作課程的林小姐說，活動很新奇又有趣，原來茶花也可以用這麼漂亮的方式呈現，並表示一定會將作品帶回家收藏。

除各項體驗課程外，現場也有「茶花園遊會」小農市集，包含在地特色美食、花與蜂蜜生態區、茶花園音樂饗宴、農情好禮農產品展售、盆栽展示等多樣市集攤位，盼透過茶花季帶動新竹香山觀光產業。