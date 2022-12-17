基隆市一名有著多次竊盜前科的盧姓男子，去年6月入侵民宅行竊，在過程中驚醒屋主，竟持刀威脅屋主不得聲張，待得手後逃逸。經基隆地方法院審理，將盧男依刑法加重強盜罪，判處有期徒刑9年。

盧男去年6月19日凌晨0時許，自租屋處出門，步行找尋行竊的標的，凌晨2時許，盧男發現受害人的1樓浴室鋁窗未完全關閉，認為有機可趁，便徒手推開鋁窗，爬入受害人的浴室。接著盧男先從受害人的廚房裡取得了一把菜刀及一把水果刀，再爬上2樓房間行竊。

盧男在進入受害人所在房間時，順手打開房間內的電燈以便行竊，不料受害人被突然亮起的燈光驚醒，看到房裡突然出現一個陌生人，驚問他是誰。盧男在發現被害人驚醒後，索性一不作二不休，舉起手中的刀械操台語向受害人說：「你靜靜地坐那、不要過來，我拿一些零花錢。」接著一手持刀對著受害人，一邊在房間裡翻箱倒櫃尋找財物。

盧男在取得了約4000元現金後，於凌晨3時出頭，大搖大擺起身下樓，走出大門。接著將偷來的菜刀及水果刀，拋至屋旁的西定河內，再繼續步行離開，盧男一直逛到3時40分左右，再自成功一路攔下計程車回家。

次日上午10時，受害人在里長陪同下報警，經基隆市警察局第四分局調閱附近的監視器畫面，鎖定盧男涉有重嫌，將盧男逮捕歸案。

在審理過程中，盧男矢口否認自己涉案，並強調警方並未持有決定性的證據是他犯案，盧男的律師也認為，被害人表示，犯人當時戴口罩、戴帽子不能百分百明確指認是盧男。

但法官認為，盧男的相貌、特徵、衣著都與相關的證據相符，再加上案發的相關地點也與盧男有地緣關係，認定盧男便是犯人。另外，盧男曾有三次竊盜前科，並且出獄不到5年，變本加厲，愈發大膽，變「偷」為「盜」，且攜凶器、侵入住宅，才裁定依刑法加重強盜罪，重判有期徒刑9年。