投入台北市第三選區立委補選的國民黨候選人王鴻薇，15日凌晨在臉書宣布自己確診，即日起隔離，暫停拜票行程。國民黨台北市前議員羅智強則拉著子弟兵、新科台北市議員當選人楊植斗，兩人一起在路口90度鞠躬為王拜票。照片曝光後獲得超過3.2萬個讚，大批網友為兩人不畏風雨的無私付出而感動，盛讚其為藍營表率。

羅智強昨（16）日在臉書發文表示，王鴻薇因為太過操勞，身體不適確診了，他很關心也很心疼王鴻薇，他15日主動打電話給王，希望能當她的分身，和楊植斗一起到台北街頭幫她演講拜票。

羅智強刊出他與楊植斗一起向民眾90度鞠躬的照片，強調這深深的一鞠躬，就是要拜託大家支持王鴻薇。雖然當天台北有雨，但他依然感受到風雨中民眾的熱情，1月8號，請台北中山、北松山的朋友，一定要記得出來投票，讓最優秀的王接替蔣萬安，進入立法院，監督政府、為民服務。

此文獲得破3.2萬人按讚、逾1400則留言，迴響非常熱烈。網友紛紛表示：「真是令人感動，加油喔！」「藍營應該多點這種舉動，才會更加團結」、「這才是我想看到的國民黨」、「你們真的很棒！」「如果藍營所有人都能有這種情懷，民進黨又有什麼好怕的呢？」