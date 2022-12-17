最近氣溫下降，沖熱水澡很舒服。一名女網友分享，某天她花了40分鐘洗澡，被同住的房東抓到，竟嫌她洗澡時間太長，要求另外支付水費與電費，讓她相當傻眼，因為當初簽約的時候，合約上明明就寫著「包水電」，不少人見狀直呼房東的要求不合理，租屋包水電，那就不能要妳多付錢。

一名女網友今在Dcard上分享，某天她洗完澡以後，突然收到了房東的簡訊，對方稱她洗澡的時間太長，要求另收水費與瓦斯費，但當初兩人簽的租賃合約分明寫著「租屋包水電」，而且她也不過是花了30至40分鐘洗澡，應該也不算太久。

女網友表示，洗澡多久算很久，每個人的感覺都不太一樣，但她無法理解的是，房東如果對於水電的費用很在意，當初幹嘛要說租屋就包水包電呢？然後現在又莫名其妙嫌她洗澡太久要酌收水電費，搞來搞去，不如一開始就直接說要收水電費。

女網友指出，房東的問題還不只有這點，當時她看房簽約的時候，房東完全沒有交代清楚自己也住在裡面，直到她入住才知道這件事情，無奈合約已經簽了，她想著兩人相敬如賓的生活，應該也可相安無事，怎料房東如今卻沒事找事做，讓她相當不滿。

貼文引起網友討論，「不合理，當初合約並沒有載明的話就沒辦法因此要求額外的收費」、「我也遇過，洗澡太久有的沒的，還叫我白天不要在家讀書浪費電，反正合約沒寫，我就直接不理」、「不太合理，包水包電不就是她自己當初要給房客的嗎？就算你真的洗超久，房東也不該要求你給錢。」