「NCT DREAM」不停寫下新紀錄。（愛貝克思提供）

韓國男團「NCT DREAM」今年上半年發行的正規2輯銷量突破300萬張、橫掃各大榜單冠軍；9月在韓國最大、象徵偶像和歌手里程碑的首爾奧林匹克主競技場舉行單獨演唱會，線上觀看與現場觀眾合計有13.5萬名。不停寫下新紀錄的他們，為了答謝粉絲的支持，特別準備此次的冬季特別專輯，NCT DREAM表示：「為了感謝粉絲們一年來給予的厚愛與支持，特別策劃了這次的專輯，希望能成為特別的冬季禮物。」

主打歌〈Candy〉翻唱「H.O.T.」於1996年發行的經典人氣歌曲，由製作人KENZIE擔任編曲，加倍展現「NCT DREAM」成員們的清涼、嘻哈魅力，預計將成為今年冬天所有世代都能一起享受的冬季歌曲。MV中成員們重新詮釋前輩「H.O.T.」活動當時的代表造型，還有致敬原曲MV的場面。歌曲編舞上融合了原曲的重點舞蹈，「NCT DREAM」在專輯發行當晚於《KBS歌謠大祝祭：Y2K》節目中首度公開表演，為觀眾帶來符合年末氣氛闔家觀賞的溫暖舞台。

另外，為紀念冬季特別專輯的發行，將於本月21日舉行「NCT DREAM WINTER SPECIAL EVENT」活動，特別開放100位「H.O.T.」粉絲參與，只要「NCT DREAM」粉絲的家人中有「H.O.T.」粉絲即可提出申請，讓粉絲有機會與家人一同度過從X時代到MZ時代，超越世代的特別時光。NCT DREAM冬季特別迷你專輯《Candy》已在台與韓國同步數位發行，實體專輯將於下周一（19日）發售。