給表演者圓夢舞台，公益團體中華天下父母心關懷促進會11月中在北市中正區南昌公園舉辦「鼓亭盃綜藝百老匯公益嘉年華」，近日則邀請歌唱比賽入圍者體驗錄製Demo，入圍者陳冠宏表示，因緣際會参加比賽，很高興還能體驗唱片錄製過程，了解一首歌曲背後得來不易，是很難得的體驗。

11月中舉辦的「鼓亭盃綜藝百老匯公益嘉年華」，集結歌唱比賽、古風舞蹈表演及漢服走秀，參賽者及舞者多達58名，並加碼贊助歌唱比賽入圍者，可到音圓唱片錄音室錄製Demo，體驗歌手生活，近日也安排第一梯參賽入圍者錄製。

中華天下父母心關懷促進會理事長劉佩玲表示，看到素人表演者能有如此精湛專業的演出非常感動，甚至有遠從高雄坐高鐵北上參賽的民眾，明年將再辦下一屆的鼓亭盃綜藝百老匯公益嘉年華，給年輕人揮灑自我的舞台，也號召更多青年參與公共事務，攜手做公益。

進到錄音室錄製Demo的入圍者陳冠宏表示，因緣際會参加比賽，很高興還能體驗唱片錄製過程，了解一首歌曲背後得來不易，是很難得的體驗，雖然錄製過程辛苦些也甘之如飴。入圍者林格吟則說，很榮幸有機會可以體驗錄製demo，平常不可能有機會進錄音室錄音，當日的錄音也讓她在歌唱世界有不一樣感受。