天氣濕冷，台中市今天上午風大，復興路上1棵約3樓高的大樹突然倒下，一位女性駕駛剛好駕車經過，見狀緊急煞車，卻仍撞上，造成小客車受損，所幸車主沒受傷，據了解，倒塌樹木疑有褐根病

警方指出，今天發生於南區建國北路與民興街口的路樹倒塌，當時李女駕駛自小客車沿建國北路內側車道由西往東方向直行，行經事故地點時，分隔島路樹突然倒塌，自小客車閃避不及，碰撞倒塌的路樹，無人受傷。至於肇事原因尚待事故分析鑑定。