35歲劉詩詩與吳奇隆結婚7年，育有一兒，先前忙當媽的她，最近全面復出「營業」，正趕拍新劇《一念關山》，她的工作室昨(16日)曬出一組新照，可見她格紋針織外套上身，內穿上一件白色內裡，下半身穿了一件寬大黑色短褲，露出一雙鉛筆腿，不知是否因衣服尺寸太大，劉詩詩看來瘦了一圈，幾乎快要前胸貼後背的紙片人身材，讓粉絲頗為憂心。

劉詩詩最近趕拍與劉宇寧主演的《一念關山》，不時有古裝側拍照流出，讓網友相當期待，但其實此劇開拍之初，在網上曾掀起一股爭執，主因是劉詩詩的粉絲不滿製作單位的宣傳方式，在海報上未重點呈現出女主角劉詩詩的C位重要程度，擔心又是一部以劉詩詩作為噱頭，最後戲份被砍的作品，引來許多粉絲群曬出黑底文宣告休站。

工作室分享劉詩詩一組美照，看似人又變瘦了。（圖／翻攝自詩詩的小板報微博）

對此，劉詩詩工作室微博「詩詩的小板報」回應：「作為工作室，詩詩的角色與作品，始終是我們最珍視的部分，也永遠是我們最堅守的底線。我們會謹慎遵守基本原則處理工作，堅決維護劉詩詩本人利益，會以劉詩詩的事業發展為考量採納大家的合理建議，請大家給予信任」，強調不可能會放任製作方瞎搞，請粉絲放心，這才平息一場戰爭。

劉詩詩先前臉頰較為有肉。（圖／翻攝自詩詩的小板報微博）

劉詩詩久違復出，先前有工作人員揭露她私下暖心行為，砸了大錢替每位工作人員訂製羽絨外套，令其他網友超羨慕，近日劉詩詩工作室分享一組她的美照，貼心寫下：「給冬日添一抹恣意，擁抱美好，近日氣溫多變，切記做好個人防護」，而許多網友更吃驚劉詩詩似乎又更瘦了，紛紛回應：「別再瘦了好想你」、「詩詩有點瘦了，照顧好她」、「提醒你老闆多吃點，太瘦了」、「這鎖骨好美，但好像又瘦了」。