后里區公所17日舉辦馬鈴薯、花卉推廣活動，一連兩天邀請民眾來后里賞花、吃美食。（陳淑娥攝）

台中后里馬鈴薯種植面積130公頃，年產量3200公噸；另花卉栽種面積320公頃以上，位居全國第2。歲末正值馬鈴薯、花卉產季，后里區公所17日舉辦「2022『薯』於你的『后』花園」活動，一連兩天邀請民眾一起來后里賞花、吃美食。

「2022『薯』於你的『后』花園」於后里森林園區登場，活動主軸融合后里豐富在地文化特色，有寓教於樂的插花、馬鈴薯花草地親子闖關拿限量好禮與花球射門體驗活動，還有數千朵文心蘭、百合花、太陽花、火鶴在現場綻放飄香，以及小農市集促銷在地農特產。

民政局長吳世瑋表示，后里百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴等遠近馳名，並享有后里花卉四大天王美名，馬鈴薯豐收正是品嘗好時節，現場好吃、好玩又好拍。

后里區長賴同一指出，后里馬鈴薯種植面積約130公頃，年產量3200公噸，由於獨特土壤及氣侯，終年都適合農作物栽培，為典型農業區；另后里花卉栽種面積達320公頃以上，已居全國第2，盼透過推廣活動吸引遊客，活絡在地休閒農業觀光資源。

此外，這次更結合后里區徽，打造花卉裝置藝術，還有心型花步道，讓民眾可以盡情拍照打卡，體驗當網美的樂趣。

后里區公所指出，后里森林園區從台中花博、台灣燈會等臨時性展覽會場變身為常設性公園，已成為后里在地著名景點，此次公所也藉由園區舒適遊憩休閒場域，盼透過產業文化活動來推廣在地農產品，同時也邀請民眾趁著周末假期走出戶外，來后里賞花、吃美食。

今日活動包括立委楊瓊瓔、市議員王朝坤、市議員當選人邱愛珊、民政局長吳世瑋、農業局長蔡精強、后里區長賴同一等人均到場。