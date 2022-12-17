獅鷲NG官方演示影片。（YouTube）

巴西將於12月19日正式將紳寶（Saab）「獅鷲」JAS-39 NG戰鬥機，當地編號為F-39加入巴西空軍的作戰機隊之中，並將逐步汰換掉現有的虎式F-5機隊和AMX A-1M和A-1攻擊機隊，除此之外，巴西空軍還表示想再追加購買更多的F-39。

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews ）17日報導，自2021年12月至2022年4月期間，從瑞典交付的首批5架F-39，一開始是用來進行測試和訓練從聖保羅至其它地方飛行。如今，這些飛機都移防到了巴西利亞（Brasilia）附近的安納波里斯（Anapolis）空軍基地。

F-39（JAS-39 NG）翱翔於巴西聖保羅天空。（Saab）

現在，巴西獅鷲戰鬥機將於19日正式投入使用，正式成為第1飛行聯隊（1st Aviation Group）的戰鬥機陣容的一部分，負責常規和平時期的任務。從安納波里斯出發，這支部隊的任務是保衛和控制巴西聯邦首都巴西利亞附近的領空。

這個里程碑也將標誌著第1飛行聯隊目前使用的F-5EM戰鬥機開始退役。目前大約有45架F-5EM和F5FM在巴西空軍服役，分布在3個戰鬥航空群和一個戰鬥與訓練聯合航空隊。所有這些飛機都將會被F-39取代。

更多的獅鷲將會在2023年進行交付，包括第1批雙座機，以完成第1戰鬥機聯隊（1st Fighter Group）對該機型的換發，並將在接下來的幾年中逐步汰換目前在其他單位服役的所有F-5。巴西目前由35架AMX A-1M/A-1地面攻擊機所組成的機隊也將被獅鷲取代。

巴西在2014年10月首次訂購了價值47億美元（近新台幣1446億）元的36架JAS-39 NG（F-39），包括28架單座和8架雙座機。2022年4月又訂購了4架補充批次的飛機。已經訂購的40架飛機中的最後15架以及未來將訂購的飛機將在當地組裝，包括一定比例的零件、部件在國內生產。

根據巴西空軍總司令巴普蒂斯塔（Carlos de Almeida Baptista Júnior）將軍去年5月的聲明，該軍種打算總共採購66架獅鷲。

再追加的飛機的預算大約22億美元（近新台幣677.2億元），8月時，紳寶執行長約翰森（Micael Johansson）證實，正在就其餘26架飛機的軍購案進行談判。