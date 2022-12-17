「無名小站」是7、8年級生的共同回憶，當時許多帥哥、正妹都在此發跡走紅，曾受封「無名小站TOP1正妹」的翠蕊（Cherry），日前上節目時，透露曾經歷過一段失敗的婚姻，更表示當年為了希望外遇的丈夫回頭，還哭求：「我當小的都沒關係」。

翠蕊上節目時表示與初戀男友交往10年，過程中因為男方劈腿分合多次，沒想到事業攀上巔峰之際，意外發現懷孕，便就決定步入婚姻，不過不知道有子宮頸閉鎖不全問題，某天睡到一半突然破水送醫，由於女兒早產便住進加護病房觀察，不過併發感染出生12天就過世，讓她不免質疑自己為了小孩步入婚姻是否值得，畢竟早知道對方不是適合結婚的對象，還為此四處求神問卜。

翠蕊淚吐第一段婚姻慘況。（影片／民視綜藝娛樂 YouTube）

翠蕊透露結婚第8年時，發現前夫在外偷吃，當時為了挽回這段婚姻，竟哭求男方：「我當小的都沒關係」，加上個性傳統覺得離婚並非好事，除了允許前夫在外面偷吃，甚至把買的房子讓出來給他住，還幫忙整理家務，此外，因為知道前夫不想見到自己，還必須在他下班前離開，至於會把自己弄得如此委屈，只是希望能夠挽回對方，如今回想起來覺得比鐘點女傭還不如。

翠蕊表示男方為了給小三名分，竟押著她去區公所辦離婚，而她在離婚前身心承受極大壓力，每天都呈現死屍走肉的狀態，還暴瘦到僅剩39公斤，就醫後才診斷出罹患嚴重憂鬱症，不過如今再婚後，與第二任老公共組家庭生下可愛女兒，才讓她重拾幸福的婚姻生活。