台北市長當選人蔣萬安今(17)日公布第三波小內閣名單，其中知名作家、媒體工作者蔡詩萍將出任文化局長，由於蔡詩萍過去多次點名國民黨「深藍族群」拖累國民黨，不少深藍人士批其「藍皮綠骨」。對此，與蔡詩萍認識40年的國民黨市議員秦慧珠表示，「臨老入政治」不知禍福如何，但她認為台大政治系畢業的蔡詩萍，「想必是想清楚了才來的吧！」

認識蔡詩萍有40年的秦慧珠今(17)日在臉書指出，蔡詩萍有些評論她看了也不贊同，甚至覺得刺耳，但有一些她是支持且佩服他敢說的勇氣，因為他是自由自在的媒體人。對於現在蔡詩萍要淌政治渾水了，雖然當的是文化官，但秦慧珠表示，入了政治圈，就算是管體育的，「泛政治化」還是跟著。秦慧珠直言，如果說「臨老入花叢」是個錯誤，「臨老入政治」，就不知禍福如何了，但台大政治系畢業的蔡詩萍，想必是想清楚了才來的吧。

秦慧珠也提到，沒料到蔡詩萍被蔣萬安拗來當官，未來搞不好會常常被議員罵。秦慧珠雖稱她不會罵蔡詩萍，但還是小抱怨蔡詩萍一番，她說蔡詩萍曾表示要寄一本他寫軍人老爸的書給她，至今仍沒收到，「不是我小氣捨不得花錢買他的書，而是40年來也沒收過他一本書」。