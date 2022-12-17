國民黨市長候選人黃敏惠、民進黨市長候選人李俊俋在國際管樂節同框。（廖素慧攝）

國民黨市長候選人黃敏惠在國際管樂節中，與學子招手。（廖素慧攝）

民進黨市長候選人李俊俋在國際管樂節向民眾揮手致意。（廖素慧攝）

國民黨市長候選人黃敏惠在國際管樂節，學子熱情合照。（廖素慧攝）

嘉義市國際管樂節今天下午2時踩街，請假拚選舉的國民黨市長候選人黃敏惠、民進黨市長候選人李俊俋都出席，2人在選前最後一天，難得同框，握手致意，零互動，隨後在藍綠議員簇擁下，各站一方，由禮賓人員引導往市府前觀禮台方向前進。

國際管樂節開幕典禮在中央噴水圓環搭設舞台，李俊俋佩戴貴賓證，由數名團隊人員陪同抵達，他說，他歷次管樂節都有參加，這次沒有收到邀請，是以一般市民來參與，但有議員給他貴賓證。

市府表示，有寄邀請函。現場則臨時特別安排第1排左側座位，請李俊俋與立委王美惠毗鄰而坐。後來李俊俋及綠營議員也沿路與民眾揮手，比手勢。

黃敏惠一到場，就有青年學子歡呼尖叫，還熱情擊掌，爭相合照，場面熱情，黃敏惠也提醒駐足參觀的民眾要穿暖和，注意保暖。

黃敏惠說，辦管樂是為孩子辦的，雖然天候不佳，但市府團隊不畏寒風下雨，用KAON永不放棄的精神，克服困難，天氣沒有打倒我們，老天爺也會幫忙，大家就一起開心欣賞盛大的音樂嘉年華會。

開幕節目表演完後，副市長淑慧宣布國際管樂節踩街開始，突然雨下大起來，嘉義女中樂旗隊、日本專修大學玉名高校吹奏樂部等43支樂團踩街吹奏表演。