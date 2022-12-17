今天是前交通部長、前台中市副市長林陵三告別式，前交通部長林佳龍今表示，現在看到的世界級雪山隧道，北二高、台灣高鐵、金門大橋、桃園機場第三航廈等，都有林陵三穿梭其中，克服困難的身影，是台灣交通史上不可或缺的人才之一。

林佳龍今在臉書指出，林陵三最後退休於中華顧問工程司董事長，一生奉獻給台灣的公共工程。因為當時台中市政府有兩位林副市長，他們稱林陵三副市長大林副。

他回憶，和大林副相識，始於他在游錫堃行政院長時擔任行政院發言人和新聞局長時，因為業務上的需要常和時任交通部長的林陵三聯繫互動，包括下鄉視察各項交通建設，因而見證林陵三事必躬親的嚴謹精神。

大林副是工程界人人敬重的前輩，當初邀請他出任台中市副市長時，覺得委屈了他，但是他不以為意，認為只要有機會為國家奉獻，沒有什麼委屈的問題。

他說，那幾年在台中的重大工程，多仰賴大林副督導，看前看後，大至花博園區、捷運綠線工程、捷運藍線建設計畫、台中鐵路高架化工程、和平區交通計畫、中橫公車開通、三環三連高快速公路網工程、水資源回收中心新建工程（連續3年獲得行政院公共工程金質獎優等）、柳川綠川水環境改善工程等，小至路燈設置及交通瓶頸改善、種樹一百萬棵等，大林副總是以專業領導、行動治理，勤走工地，成為市府的表率，是他請益的前輩，也是我最佳分身。

林佳龍說，這樣沒日沒夜投入工作，即使身體出現狀況，擔任中華顧問工程司董事長期間林陵三仍心心念念各項工作。大林副自豪一生清白，手握龐大預算，卻從不曾起貪念，除了敬業及專業能力，他的人品更足為後世緬懷景仰。