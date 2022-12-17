民進黨2022大選檢討小組召開第3場會議，召集人桃園市長鄭文燦認為，民進黨在兩岸論述要做一些調整。(蔡依珍攝)

對於鄭文燦認為民進黨在兩岸論述要做些調整一事，前立委郭正亮認為，民進黨面對的不是論述的問題，而是「信任」的問題。因為民進黨黨內充滿各種「抗中保台」的論調，這時改變論述也沒有用！

民進黨2022大選檢討小組日前開第3場會議，與會者直指「抗中保台」被國民黨反操作為戰爭恐懼，擔任召集人的桃園市長鄭文燦15日直言，民進黨在兩岸論述要做一些調整，讓大家了解，蔡英文總統執政路線是追求兩岸和平穩定，不會因為壓力而屈服、很多國家支持而冒進，希望提高選民對民進黨執政的信賴度。

前立委郭正亮今（17）日在《新聞大白話》認為，民進黨面對的不是論述的問題，而是「信任」的問題。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮直言，因為民進黨黨內充滿各種「抗中保台」的論調，譬如陳吉仲，如果是立委還有各種選擇，但連部長都帶有抗中保台的論調，譬如王必勝、薛瑞元、陳時中也都帶有這種論調，「要讓別人怎麼相信你？」這時改變論述也沒有用！

郭正亮強調，民進黨的實際政策也是跟中國大陸對打居多，這才是問題。因此改變論述沒有用，看的是行動、政策！