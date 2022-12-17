「2022新北鶯歌嘉年華」今在鶯歌陶瓷老街登場，今年首創「陶好市集」，與50家鶯歌在地店家及新北嚴選合作打造文青風創意市集。（陳慰慈攝）

「2022新北鶯歌嘉年華」今在鶯歌陶瓷老街登場，今年首創「陶好市集」，與50家鶯歌在地店家及新北嚴選合作打造文青風創意市集，並擴大串聯商圈店家提供商品優惠。活動現場只要跟鶯歌裝置藝術合照打卡，就能抽鶯歌陶瓷老街商圈消費券，活動至18日。

新北市副秘書長張其強表示，鶯歌地區這幾年的進步有目共睹，市府自2020年起整合跨局處資源，推動三鶯文創整合計畫，並且爭取前瞻計畫經費，以鶯歌產業風貌創新計畫協助陶瓷產業升級轉型，以技術諮詢、創新研發、市場拓展和培訓提升的模式，打造鶯歌陶瓷產業新風貌。而帶動鶯歌地區發展的另一股重要軟實力，是以陶瓷老街為首的商業能量。

今年鶯歌嘉年華首度在老街上舉辦「陶好市集」，邀請商圈店家走出店面，在街邊展售店內壓箱寶商品，並以特惠價格回饋消費者。其中包含優質商圈合作店家，像是安達窯祭出指定商品7折優惠、新旺集瓷推出門市單筆消費滿2000元就享85折優惠。另外，活動也特別規畫新北嚴選業者設攤，如傑作陶藝及新太源藝術工坊，販售精緻實用的陶瓷製品，歡迎市民朋友來鶯歌老街添購優質的陶藝商品。

新北市經發局說明，今年鶯歌嘉年華除「陶好市集」外，還有爵士樂團、陶笛演奏等精彩街頭展演。另外，和活動期間展出的裝置藝術「鶯歌陶好你」立體文字及彩色馬賽克拼貼牆合照打卡，就能參加抽獎，有機會獲得50元鶯歌陶瓷老街商圈消費券，歡迎民眾利用週末假期造訪鶯歌老街搶好康。活動詳情請上新北市經發局網站或「來趣新北金發局」臉書查詢。