近日社群平台Instagram推出一項全新功能「IG 便利貼」，能隨時在聊天室介面上方寫下簡短文字更新現況。不過一名女網友表示，她透過這個功能發現男友和大學同學隔空傳情，誇張的內容讓這名女網友心碎不已，直說：「這2人這麼囂張」。

原PO在論壇《Dcard》以「謝謝IG便利貼讓我恢復單身」為題發文表示，其實早就懷疑男友和兩人的大學同學有不可告人的關係，但沒有進一步確認，「總覺得沒看到就當沒事」，直到近期IG推出「便利貼」的新功能，才發現男友的行徑真的太過分。

起初，原PO發現男友時常發無聊的便利貼，例如：「好餓晚上吃什麼」、「有什麼推薦的跑山地點」、「好冷好想喝一杯 」等內容，但某次突然發現大學同學的便利貼疑似在和男友對話，男友問「晚上吃什麼」，大學同學就會寫「偶想吃串燒火鍋牛排」；男友說「晚上誰沒局」，對方就會寫「選我選我晚上7點xxx集合」；更誇張的是有次女方寫：「今晚的星空真漂亮」，男友居然回應，「再漂亮都差你一點」。

一連串的劈腿跡象讓原PO看了很是受傷，直說「沒想到這2人可以這麼囂張」，原來真的有心想搞曖昧，任何形式都可以，最後原PO也果斷決定和劈腿男分手。

貼文曝光後，引來網友熱烈討論，紛紛留言，「很有創意的偷吃」、「當我還在想便利貼到底要幹嘛的時候…別人已經在用來傳情曖昧了」、「我以為用蝦皮聊聊偷吃已經很有創意了」、「哎呀！好跟得上流行的偷吃呀」，不過也有網友質疑這是一篇創作文。