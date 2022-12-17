2023高雄跨年演唱會交通管制及疏運措施。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

即將迎接新的一年，2023高雄跨年演唱會重返時代大道舉行，周邊將實施3階段交通管制，另外，捷運和輕軌也將加密班次、延長營運時間，不過輕軌2熱區站會在當天下午5點過後暫停提供服務，交通局也提供「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁車，畢竟會場周邊實施交通管制且無停車空間，民眾可多加利用。

配合「2023高雄跨年-亞灣未來市演唱會」重返夢時代前時代大道舉行，周邊道路將實施交通管制。交通局表示，其中配合「舞台搭設」時代大道自12月21日起管制通行；活動當天31日周邊區域道路，復興四路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東之區域；從31日下午3時至隔天1時30分，實施3階段交通管制。為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

在疏運措施部分，交通局提醒，會場周邊實施交通管制且無停車空間，可搭乘捷運至紅線R6凱旋站出站即可抵達跨年會場。捷運屆時將延長營運時間至元旦凌晨2時，且加密班次至3分鐘一班，班次密集且快速。不過，考量C4凱旋中華站、C5夢時代站緊鄰會場，為確保熱區人潮安全，下午5點後不提供服務。要從前後站C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車。

散場疏運部分，捷運將延長營運時間至元旦凌晨2時、輕軌延長營運時間至元旦凌晨1時30分，行經會場的市公車路線，包括小港幹線(69)、三多幹線(70)、林園幹線(紅3)延長營運至凌晨1時，台鐵則加開北上5班次列車及南下3班次列車服務外縣市民眾。

交通局為加強服務捷運橘線往來會場民眾，特別加開「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁專車，進場服務時間為當日10時至11時，散場服務時間則為當日11時30分至凌晨1時，台鐵詳細加班列車可至台鐵網頁查詢，相關交通管制及疏運措施於活動當日將視人潮狀況彈性調整並依現場執行措施為主。