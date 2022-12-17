雲林縣大埤鄉稻草酸菜季開跑，邀大家「藝起嗨埤GO」。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府與大埤鄉公所17日在大埤鄉稻草藝術園區舉辦「大埤鄉稻草酸菜季」活動，繼去年以草垺重現過往農村風貌造成全台一陣風潮，今年以嶄新的稻草藝術面貌呈現更多元的內涵，邀請大家17、18日一起來酸菜的故鄉嘗美食，體驗充滿稻草文化的獨特農村風情。

雲林縣是農業大縣，大埤鄉透過全台水稻種植面積第1及全台供貨近8成的酸菜，以產業作為找回過去農村生活感的推手，今年大埤鄉公所規畫稻草酸菜季活動，希望創造新的產業價值及在地文化，提升大埤鄉能見度及觀光能量，打造大埤鄉的永續發展願景。

大埤鄉長林森寶說，稻草酸菜季活動內容以「人文地景產」的環保、藝術、產業推廣等理念進行規畫，還有地圖迷宮、趣味童玩（踢毽子、呼拉圈、竹蜻蜓、拉泡泡）、稻草與酸菜體驗、藝文表演等親子遊樂，帶給民眾早年農村生活的豐富體驗。

林森寶提到，因應兔年到來，今年特別以稻草、竹子打造1隻3公尺高的藝術裝置「米兔」，置於大埤稻草藝術園區應景，傳遞「福兔迎祥」新年即將到來的氛圍。鄉公所並與高速公路管理局中區養護分局跨機關合作，結合在地企業及社區共同推廣此次活動，讓大眾更加了解地方特色。

大埤鄉公所為了推廣國產豬肉及鄉內特有農產，現場也提供農村風味魯肉飯、酸菜鴨湯供民眾享用，為展現雲林在地特色商品，活動現場有許多在地社區、青農及農會的展售攤位，讓民眾有吃、有玩、又好買。

鄉公所提醒，今年因配合園區場地工程，各種體驗活動僅開放17、18日，請大家不要錯過，歡迎全台民眾「藝起稻大埤」，攜帶家眷來大埤親子同樂。