台南市社會局啟動低溫關懷，為社區獨老送上禦寒物資。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

首波寒流報到，台南市社會局啟動低溫關懷機制，結合街友服務中心、耶穌基督後期聖徒教會及37區公所及睦鄰志工，針對獨居長者及街友關懷並發送禦寒物資。社會局指出，南市列冊街友221人，逾半數露宿街頭，往年寒流均協助有意願被安置的街友到旅館或街友之家，今年尚無街友選擇安置，仍持續關懷中。

由於近日氣溫驟降，為確保位街友度過此波寒流的低溫威脅，同步啟動37區街友低溫關懷，在東豐地下道、台南公園等街友熱點，由社會局連結街友服務中心、耶穌基督後期聖徒教會等為數十位街友親自送上溫暖的熱湯及禦寒衣物、暖暖包、睡袋等，並獻上耶誕詩歌祝福，讓街友在寒冬中感受到社會的溫暖。

除了關懷街友，社會局連日來也連結各區公所及睦鄰志工，啟動獨居老人低溫加強關懷機制，針對列冊獨居長者加強進行防寒、心血管疾病預防及求助管道等宣導外，也提供各項禦寒物資。

社會局說，往年曾發生街友因不堪寒流來襲、氣溫驟降而緊急送醫，因此，每年都會持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置等服務。

市長黃偉哲也特別提醒社區長者及街友，寒流威力不容小覷，低溫期間要特別注意保暖及身心保健，若發生疑似中風或心肌梗塞急性發作時，應立即撥打119就醫；同時呼籲民眾若發現有遭逢急難需啟動立即關懷及救助者，皆可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線。