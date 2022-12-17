中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，大陸今冬季的新冠疫情，可能出現「一峰三波」，12月中至明年1月中旬將是第一波疫情，以城市為主，逐漸會上升。其後春節前的人員流動，會在1月下旬到2月中旬，造成第二波疫情上升。第三波是2月下旬到3月中旬，春節後返崗返工；這三波疫情將構成冬季的新冠流行峰，持續約3個月左右，感染率為10％至30％。

吳尊友表示，根據美國、香港等地的數據參數推斷，今冬疫情感染率在10％至30％左右，而病死率估計在0.09％至0.16％之間。

對於「新十條」，吳尊友指出，政策出台的時間，是3年來全球每周報告死亡人數最低的時點。按照其推算，如果把「新十條」提前到今年年初，中國大陸會多86.6萬至103.9萬人死亡，「所以，中國在這個時候出台優化防控策略恰到好處，在時機上最合適。」

吳尊友還説，大陸重症和危重症的比例逐年下降，從2020年的16.47％下降到去年的3.32％；截至今年12月5日，為0.18％。病死率也在逐漸下降。

他建議，要守住「疫情要防控」這道底線，做好疫苗接種、重點保護脆弱人群等工作。對於絕大多數人來說，感染以後主要以休息為主，藥品只是輔助作用，民眾不須囤積藥物。