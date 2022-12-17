農委會為因應大陸禁止台灣石班魚進口，推出「班班吃石斑」計畫，新竹縣在全國各縣市首先下單採購，122所國中小學生已吃到2次石斑魚，學生個個吃得津津有味，12月是第3次，目前還未到貨，讓學生們都翹首期盼。

農委會「班班吃石斑」計畫，漁業署補助新竹縣2千多萬元，縣府依據中央共同契約下單採購4次石斑魚，給全縣122所國中小免費營養午餐加菜，每次採購4691公斤，費用498萬餘元，貨到後驗收合格才付款。

「新竹縣國中小學生比新竹市還幸福」，竹縣農業處長范萬釗說，新竹縣採購石斑魚因是全國第1單，10月中旬開始，各學校學生吃到第1次石斑魚後，11月第2次也吃完了，新竹市學生則是1次也沒吃到！

由於國內石斑魚出現供貨不足情形，農委會主委陳吉仲日前對「班班吃石斑」可能跳票，不排除改成「班班好食材」，但漁業署長張致盛稱廠商還是要按合約，目前只能供應石斑魚。

新竹縣12月採購的石斑魚，廠商迄今還未出貨，若未能依約供貨，是否有違約問題？范萬釗說，合約中有保護條款，若廠商貨源供應不及，可改供國產優質農漁產品，至於是否會改成「班班好食材」，要看農委會正式宣布。

教育局長楊郡慈示，新竹縣執行國中小免費營養午餐政策，縣長楊文科今年起提升為「聰明午餐」，增加富含OMEGA-3的深海魚、堅果類及全榖類等食材，中央的「班班吃石斑」計畫是額外的加菜，並不包含在現有午餐的費用之內。

楊郡慈並說，目前國中小營養午餐每人每餐分為53元與50元，每周供應2次在地有機蔬菜，採購的食材也都有3章1Q產銷履歷認證，並從白飯逐步增加五榖米，肉類有時改為魚丁等調整菜色的作法，增加對學童腦部發育有幫助的食物，讓新竹縣的孩子吃得健康又聰明。