大陸教育部近日公布2023年度大陸大學以學測成績招收台生辦法，而這起制度則是從今年開始做起，即陸校對台招生從各校單招改為聯招，台灣考生最多可申請6所陸校、科系。專家認為，陸方這項招生辦法與台灣考招方式愈來愈接近，且大陸頂大近年國際排名節節攀升，辦學成效有口皆碑，理所當然強力吸引台灣高中生前往就學。

大學問網站執行長魏佳卉表示，大陸大學過去招收台灣高中生，從今年起改為聯招系統，從過去一律要求第二關採實體面試，到現在開放線上面試與書審，以及減少學測錄取考科科目，作法已與台灣考招方式愈來愈接近，且彈性更高，「台灣怎麼做，大陸怎麼做」，就是要讓台生報讀大陸大學更為便利。

魏佳卉提到，以2023年的最新公告辦法來看，當中也敘明志願填報採平行志願方式，每位考生可填報6所大學、每校可填6個科系，並可選擇是否服從「專業調劑」（即分配到同所學校的其他科系就讀），意思就是第一次填報志願沒有上榜，還有第二次的申請機會，「就是要把你（台生）留下來！」

至於當前兩岸關係不睦，外界好奇台生此時到大陸讀大學的意願是否受影響？魏佳卉說，台生在大陸錄取大學，是採「外加名額」辦理，錄取人數有固定名額，不會排擠到大陸本地生的就學權益。

魏佳卉也指出，大陸大學近來國際排名不斷攀升，早把港台頂大拋在身後，學校的國內外資源充沛，再加上官方不斷強化對台招生力道，自然吸引台灣高中生前往報讀。

上海交通大學台生M直說，考進大陸頂尖大學非常不容易，幾乎都要是各省「狀元」才有機會進入名校，「當地人錄取率都是千分之一的機會」，但台生到大陸讀大學，有著獨立的招生管道，且以學測就可以申請，報名方式也很便利，將報名台校的資料同樣準備一份給陸校，因此非常吸引台灣高中畢業生。