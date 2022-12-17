嘉義縣新港鄉大潭村岳湖生態園區2期工程竣工，今特別邀請奉天宮媽祖和媽祖船到場坐鎮、賜福。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉大潭村岳湖生態園區2期工程竣工，連兩天辦全國無線電帆船錦標賽。（呂妍庭攝）

媽祖船上次起駕出巡是2017年參與東石港淨海，時隔5年再度出門，陣容不輸一般遶境。（新港奉天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

媽祖船上次起駕出巡是2017年參與東石港淨海，時隔5年再度出門，陣容不輸一般遶境。（新港奉天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉大潭村岳湖生態園區2期工程竣工，今舉辦全國無線電帆船錦標賽，特別邀請奉天宮媽祖和媽祖船到場坐鎮、賜福，由於媽祖船上次起駕出巡是2017年參與東石港淨海，時隔5年再度出門，陣容不輸一般遶境。

大潭村岳湖生態園區竣工後，今明兩天舉辦無線電帆船錦標賽，並邀請水上摩托車、水上鋼鐵人進行表演，為祈求活動順利，地方特地舉辦開台媽祖祈福儀式，今早奉天宮媽祖與玄天上帝等神明一同坐上媽祖船前往岳湖生態園區，並沿著岳湖外圍繞一圈，象徵祈福保平安。

奉天宮世界媽祖文化研究暨文獻中心執行長林伯奇表示，2012年媽祖船首度載著媽祖泳渡日月潭，當時為了紀念媽祖坐木船來台，特地斥資以檜木打造媽祖船，10年來媽祖船僅起駕5次，上一次是2017年參與東石鄉的淨海活動。

嘉義縣長翁章梁代表主祭，表示大潭村岳湖生態園區工程告一段落，今天特別來謝天、參拜神明，感謝在眾神的庇佑下工程順利完工；結合庄內的自然生態、優質的地理條件，相信新港鄉大潭村岳湖生態園區未來將變成鄉親休閒、聚會的好地方。

奉天宮董事長何達煌說，今特別邀請奉天宮開台媽祖到此為大潭村岳湖祈福，開台媽祖船也特別在湖外繞一圈，庇佑鄉親平安健康。