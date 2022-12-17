Netflix日劇《初戀》（First Love）引來廣大迴響，在劇中飾演深情守護初戀女友的男主角佐藤健，也因此人氣爆紅，不僅傳出與綾瀨遙閃婚的好消息，他遠赴巴黎拍攝的寫真書「Beyond」也即將上市，近日MIKIMOTO釋出他裸露上半身穿戴珍珠項鍊的性感照片，養眼畫面讓人忍不住尖叫。
MIKIMOTO搶先曝光的寫真照片，佐藤健身穿一襲黑西裝搭高領上衣走在巴黎街頭，搭配Passionoir系列雙環珍珠耳骨夾、M Collection黑珍珠墜鍊，充滿都會型男的時尚風格。另外他也溼身入鏡，裸露的上半身秀出健美臂肌線條，並用手指把玩著Passionoir 系列黑珍珠項鍊，性感指數破表。
此外在花絮影片中，佐藤健也參觀MIKIMOTO位於巴黎芳登廣場的旗艦店，在店前留下不少帥氣身影，或是身穿藍紫色毛衣內搭白T，佩戴白色珍珠長項鍊，詮釋街頭休閒時尚；或是穿上金色絲綢罩衫搭配Passionoir系列黑珍珠長項鍊，流露放浪不羈的頹廢時尚，無不讓人充滿期待。
這本由MIKIMOTO參與拍攝的佐藤健寫真書，由攝影大師Mario
Sorrenti掌鏡，並遠赴巴黎拍攝，佐藤健說：「我不想只是拍照，而是想通過與攝影師Mario Sorrenti的合作，創造一些可以在未來保留下來的東西。他的創作與網路上短暫曝光的照片完全不同，也希望可藉此全力投注在創作藝術作品。」
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