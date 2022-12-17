落寞結束本屆世界盃之旅的葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），沒能踢出像樣的表現吸引歐洲球隊注意，至今對他提出正式報價的只有沙烏地阿拉伯聯賽豪門艾納斯（Al Nassr），而據《Daily Mail》報導，若C羅前往沙烏地球隊效力，恐釀母國葡萄牙民眾不滿情緒。

對於即將接受天價合約的傳聞，C羅本人則是闢謠此說法，不過期待在世界盃拿出好表現證明自己的他，5場比賽下來只靠著罰12碼攻下1球，下家的選項已經越來越少了，知名記者迪馬濟奧（Giovanni Di Marzio）曾表示，C羅有意先到本季打出大驚奇的英超球隊紐卡索聯效力，然後明年夏天再前往艾納斯報到，不過由於C羅在世界盃的慘烈表現，他的計畫不太可能成真了。

《Daily Mail》指出，艾納斯所提出的3年合約當中，附帶著C羅必須得替沙烏地足球代言，提高該國聯賽的知名度，包括以自身強大的影響力，推動沙烏地阿拉伯成功拿下2030年的世界盃主辦權。

而葡萄牙目前也正積極籌畫與鄰國西班牙聯合舉辦世界盃，如果C羅接受艾納斯的合約報價，他可能將遭到母國強烈反彈，此外C羅勁敵梅西（Lionel Messi）的祖國阿根廷，也是2030年世界盃主辦權的競爭對手，梅西雖然是沙國的旅遊大使，不過幾乎沒有涉及關於足球的業務。