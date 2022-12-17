五峰鄉與尖石鄉生產的冬季高山烏龍茶「雲裳烏龍」，日前在縣農會舉辦第4屆優良茶評鑑比賽，由五峰鄉茶農楊煥章拿下特等獎，縣府原民處17日在北埔綠世界生態農場舉辦頒獎典禮，現場設置茶攤市集及茶席體驗，讓遊客品嘗新竹縣高山烏龍茶清香獨特的風味。

縣長楊文科表示，新竹高山烏龍茶的產地位於五峰與尖石海拔1200至1800公尺的山區，目前種植面積80公頃，由於終年生長於雲霧圍繞之處，故取自李白清平調名為「雲裳烏龍」，得天獨厚的環境孕育出獨有的風味特色！

原民處長雲天寶表示，新竹縣冬季高山烏龍茶優良茶評鑑已邁入第4年，透過評鑑落實嚴格篩選及層層把關機制，建立「雲裳烏龍」的品牌，增加在茶葉市場的競爭力，今年平均單價增加33％，讓「雲裳烏龍」成功插旗台灣高山烏龍茶產業，創造竹縣茶金。

今年參賽107點，在綠世界生態農場進行頒獎，五峰鄉「山中茗茶」楊煥章拿下特等獎，並分給頭等獎、金質獎、銀質獎及優等獎共計68名。

活動現場設置茶攤市集及茶席體驗，讓遊客能品嘗新竹縣高山烏龍茶清香獨特的風味，同時結合綠世界的生態資源，在大草原區舉辦草地音樂會及野餐派對，讓參與闖關遊戲的遊客獲得「茶金」，兌換創意水果茶DIY、原住民特色風味茶點、有機水果、農作純露、手作小物或折抵整套茶席體驗。