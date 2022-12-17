民眾黨新竹市長當選人高虹安(中)被控詐領立委助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室及住處。（郭吉銓攝）

新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案延燒，檢調人員日前大動作在立法院會期間進入高虹安辦公室搜索，最後以60萬元交保。館長陳之漢直言，2024年民進黨穩輸、穩死的！台灣人民看清楚了，再給民進黨執政，太噁心了！

館長陳之漢在直播怒批，選前怎不抓？高虹安如果選輸了，就不會有今天這個陣仗，選贏了就弄她，感覺就是這樣！她有罪，要辦她沒問題，但有必要這麼大的陣仗？有必要演成這樣？很多台灣人一定認為，這就是民進黨叫檢方去辦的啊！

館長舉例，21億元的爐渣案有這樣演嗎？兩邊的規格差太多了！昨天好像抓到一個貪污幾千億的陣仗，民進黨執政有多少弊案？一大堆狗屁倒灶的事情也沒這個陣仗。

民進黨昨天演這一齣，館長強調，2024年民進黨穩輸、穩死的！國民黨也沒這麼誇張，台灣人民看清楚了，再給民進黨執政，太噁心了！這齣戲全台灣人都看到了！操作過頭了，讓人民反感！