全台只有彰化縣沒有火化場設施，每年近萬往生遺體只能送外縣市，如今傳出有3個預定地點，鄉鎮市公所將陸續舉辦公聽會，對此縣府表示，若主客觀條件成熟，不預設立場樂觀其成；有議員力挺表示，彰化火化場問題存在許久，將全力力挺，但至於設置於哪裡，希望縣府能謹慎考慮。

全台共計有37座火化場，彰化是唯一沒有火化場的縣市，縣內一年約有1萬名往生者，約9成遺體都選擇火化，除了噪音與觀感之外，真正讓民眾害怕的其實是心理恐懼，老一輩的人認為會不吉利甚至觸霉頭。如今王惠美順利連任，地方盛傳她將著手處理推動火化場，據傳目前鎖定北彰1處，南彰2處共3個地點評估。

對此南彰的議員陳一惇表示，火化場確實有興建必要，但縣府要做的努力還有很多，貿然設立或宣布地點確實有風險，過去就曾因此引發民眾抗爭，建議縣府應該多舉辦說明會，供民眾了解達成共識，公開透明包括火化場的設置形式、污染疑慮等等，可以參考國外公園化設計，跳脫框架才能共創雙贏。

而北彰的議員黃千宴則認為，目前地點還不明確，但為減少民眾疑慮而將火化場興建在人口稀少的西南角，這樣有點像是在逃避，拿隔壁臺中市生命禮儀管理處崇德館來講，同樣是設立在市區，但卻能獲得民眾認可，縣府可以參考規畫。

黃千宴還說，建議縣府提出完整的配套與興建計畫，國外的火化場就像公園，大家可以到那邊泡咖啡，拿出完整配套與規畫，坐下來爭取最大共識，獲得民眾認同，以現階段她認為彰化殯儀館現址開闢火化場再適合不過，興建並強化設施，才能夠提供完整的服務，未來縣府若提出火化場相關計畫，將會全力支持。

火化是受民眾目前最能接受的人生最後選擇，設立火化場能為鄉鎮帶來公共造產基金，進帳年年都是以千萬起跳，能夠挹注相當龐大經費進行公共建設;縣府民政處則表示，火化場是必要的公共基礎建設，縣府一直以來，未曾間斷的持續進行可行性評估及政策行銷與地方溝通，積極輔導興辦事業，未來主客觀的條件成熟，不預設立場樂觀其成。