台中工業區「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」18日登場，今年業者透過你買我捐在寒冬向7個公益團體送暖。（奧斯汀寢飾提供／馮惠宜台中傳真）

歲末年終廠家開倉廠拍，位於台中工業區「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」有超過1／4世紀歷史，已是廠拍始祖，因應明年4月遷廠，今年業者延長天數擴大舉辦，也發行現金券，更透過你買我捐在寒冬向7個公益團體送暖。

「奧斯汀寢飾廠拍驚賣會」今年從12月18日登場延續到2023年1月2日，從7天延長到16天，總經理孫連禧坦言，舊廠有60年歷史，舊址不敷使用預計明年4月將遷移至彰化，因而今年也是奧斯汀寢飾在台中市工業區最後一次舉辦廠拍活動，為回饋粉絲，今年廠拍日期延長、折扣優惠更多，要讓老客人買好買滿。

今年業者發行1200本現金券，付5000獲5500元現金券，直接回饋10％，且再幫消費者捐出10％給弘道老人扶基金會、伊甸基金會、愛之光、向日葵基金會等7個社福團體，開賣前就先捐出60萬元做公益。

有鑑於寒流報到，今年廠拍會天天都有驚爆價排隊限量商品，像是12月23日水鳥羽絨枕原價1800元只賣23元、24日石墨烯能量被原價4200元驚爆價24元、30日經典泰迪法蘭絨暖暖被原價3600元驚爆價30元等好康，孫連禧邀民眾一起來血拼做公益。