昔被封為「新加坡三大美人」之一的女星鄭秀珍，雖已淡出螢光幕多年，不過還是會透過社群分享近況，47歲的她仍保養得宜，外貌和身材都沒有太大變化，讓人驚艷不已。

鄭秀珍當年出道後，憑著清麗脫俗氣質，加上典雅柔情和英氣兼具的外貌一炮而紅，和郭妃麗、范文芳並稱新加坡三大美人，因在《笑傲江湖》飾演「東方不敗」以及《東遊記》的「何仙姑」，讓她演藝事業攀上高峰。

不過鄭秀珍在當紅之際，將自己的所有財產全權交給男友管理，投資到證券公司，卻沒想到投入的8000萬新加坡幣（約18億元台幣）遭男友騙光，還欠下了一大筆的債務，她為了還債，又轉而玩股票，最終血本無歸。

鄭秀珍47歲仍保養得宜。(圖／取自鄭秀珍IG)

她不得已只能宣佈破產，更被新加坡法院判為「窮籍」，不能擁有私人財產，只能領津貼度日。之後她選擇開起保養中心，為了節約人工成本，自己也成為了按摩師中的一員。

2008年她認識了在電視台行銷部工作的黃心川，兩人於2010年結婚，婚後生下一子Zavier，2018年離婚，目前淡出演藝圈的她，生活過得愜意，獨自撫養兒子，偶爾在社群分享近況，47歲的她仍保養得宜，只是更添了成熟韻味。