澎湖一名診所醫師曾在某縣市擔任衛生局長，回鄉開業後爆出與診所女員工小芳（化名）發生婚外情，妻子控訴2人4年內發生150至200次性行為，地點在診所沙發椅上和女方住處，小芳還依做愛時程排班表，傳訊息說「怎麼親怎麼吸都可了」、「做愛做到飽」，法官判小芳須賠償正宮35萬。

判決書指出，妻子控訴小芳曾是男子診所的員工，也是她教過的學生，曾與她與丈夫同旅遊，小芳曾在民國106年起不斷約男子在超商喝紅酒、啤酒，還數十次開車載男子到碼頭，在診所下班後於室內沙發椅上約會，愛撫胸部及下體，107年4月在診所內沙發椅上與男子發生關係。

小芳與男子以每周1至2次之頻率，與男子在診所內、或小芳住處3樓房間內發生性關係共計約150至200次，小芳今年3月底向男子咆嘯並表示此後不在診所工作，男子才向妻子坦承婚外情已5、6年之久，正宮因此向小芳求償100萬；但小芳稱男子向她權勢性交，應負9成責任。

法官審酌小芳曾傳訊息給男子「怎麼親怎麼吸都可了」、「做愛做到飽」、「你做我享受，你爽我也爽，這樣就好」還為了做愛做了詳細時程規劃，說「所以一定要排我上班，原因是因為一開始我們都是二、五做愛」，認定已確實侵犯配偶權，判她應賠償35萬元，全案還可上訴。