藝人NONO「重操」雞排副業，今（17）日在高雄巨蛋商圈開設「虎霸」雞排。（柯宗緯攝）

藝人NONO「重操」雞排副業，今（17）日在高雄巨蛋商圈開設「虎霸」雞排。（柯宗緯攝）

藝人NONO「重操」雞排副業，今（17）日在高雄巨蛋商圈開設「虎霸」雞排，他透露，很多朋友鼓勵他，加上自己的興趣，因此結合不少高雄在地的協力廠商合作，首家旗艦店就在高雄，而未來更有意開放連鎖，甚至放眼東南亞市場。

今開幕式，雖然下著雨，但仍不減民眾熱情，因現場開放百人免費領取古早味雞排、炸魷魚，吸引民眾冒雨排隊領取。而剪綵活動除了NO嫂朱海君、藝人許效舜外，也政商雲集包括立委趙天麟、國民黨高市黨部副主委曹桓榮、高市旅行公會理事長蔡宗佑等到場祝賀。

NONO透露，這次是與具有餐飲專業的朋友，一起創立「虎霸 魷魚、雞排、炸物連鎖餐飲企業」，地點座落在高雄巨蛋商圈，裕誠路與富國路口盛大開幕，會選在高雄是因為背後協力廠商大多是高雄優秀餐飲業者，而開店消息一出後，也有不少人詢問加盟事宜，他更放話要進軍東南亞市場。

NONO提到，台灣的小吃在世界各地都非常受歡迎，再加上自己多年經營品牌累積經驗，團隊決定推出台灣最早期的「古早味雞排」、「鮮炸大魷魚」，跟大家一起回味兒時的美味記憶。