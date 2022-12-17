中共中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀今天（17日）下午在中國經濟年會上表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，資源要素條件可支撐，綜合研判，明年世界經濟增速可能會明顯下滑，而大陸經濟可能總體回升，從而形成一個獨立的向上運行的軌跡。

韓文秀稱，今年以來，先後出台實施一系列擴大有效需求，促進結構優化的政策措施，包括減稅降費，退稅緩稅，創設政策性、開發性金融工具用於支持擴大有效投資，通過專項再貸款支援重點領域設備更新改造，推動擴大製造業中長期貸款，利用地方專項債限額空間增加專項債發行，提前下達部分明年專項債的限額，以及促進房地產市場平穩發展的金融十六條等措施。這些政策措施下一步該延續的延續，該優化的優化，政策效應將在明年持續顯現。明年還要根據實際需要陸續出台一些新政策、新措施。存量政策、增量政策同向發力，將積極促進經濟恢復發展。