綜觀近一周國際棉花期貨窄幅盤整，周初因中國放寬封控，以及美CPI降溫，市場對耶誕節的消費預期上升，以及美元走低，激勵買盤回補，周二期棉重返每磅81美元上方近一周高點，而隨著中國疫情急遽升溫，投資人對需求前景黯淡感到擔憂，加上美國農業部(USDA)近期下調了消費量預估，打壓周三、周四棉價連2日回跌，截至周四(12/15)ICE近月期棉於每磅79.39-81.63美分波動，較前一周同比小漲0.2%；分析師表示，目前棉花下游市場訂單和終端需求仍在減少，短時間內棉花消費難以恢復，預期棉價上漲空間有限，推估仍維持區間盤整格局不變。

上周五(12/9)ICE棉花期貨震盪微小漲，受惠於中國放寬封控，帶動內地需求提振了市場，吸引低接買盤，期棉盤中一度升逾2%，不過美國棉花供應增加而需求減少，對市場屬於利空影響，棉花基本面情況仍不樂觀，為市場提供上漲動力有限，周一(12/12)ICE棉花期貨創下近兩周低點，因中國需求狀況不佳、美元上漲以及穀物市場下跌給棉花市場帶來壓力，周二(12/13)ICE棉花期貨勁漲2.8%，美國消費者物價指數CPI低於市場預期，促使耶誕節的消費預期上升，美國股市應聲上漲，而美元指數再度下跌，帶動期棉大幅反彈走高，周三(12/14)ICE棉花期貨回跌，由於美聯儲如期升息2碼，美元指數先漲後跌，以及美國股市收低，美國經濟增長將陷入停滯，而短期內中國需求也難以增長，棉花價格將保持橫盤走勢，周四(12/15)ICE棉花期貨連2日收低，上周美棉出口不佳、美國股市下跌和美元反彈導致市場承壓，ICE棉花期貨窄幅盤整後微跌。

鄭棉期貨偏強運行，截至周四(12/15)近月期貨近一周盤面於每噸13770-13955人民幣，較前一周同比漲逾2%，由於皮棉價格上漲，棉企報價積極，鄭棉期價重心上升，下游採購意願稍有提高，交投氛圍漸濃，預期短期鄭棉多空震盪走勢。

影響價格波動品項有:(20221209-20221215)

12/12近月美棉報79.39美分，為逾五周首度跌破80美元大關。

12/13近月美棉報81.63美分，漲2.8%，單日漲幅創半個月來最大。

12/15中國棉花328級價格指數每噸14982人民幣，近一個月跌1.5%。

12/15近月鄭棉報13940人民幣，月初迄今漲逾4%。

12/15美棉現貨報80.24美分，月初迄今跌4.3%。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)