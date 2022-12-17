台灣大(3045)自2019年起連續四年電信獨賣多款Google科技產品，最新宣布延伸雙方合作，除了電信產品外，即日起更推出電信業唯一YouTube服務優惠，不限台灣大新舊用戶，凡申辦5G月租999元以上手機專案，就能免費享有YouTube Premium會員方案最高4個月，同時，Google Pixel 7搭配台灣大指定專案，優惠最低0元起。

據資策會「2021年網友觀看影音串流與付費訂閱行為」調查，最受國人歡迎的串流影音平台YouTube居冠，高達76%網友習慣透過影音串流平台追劇，台灣大瞄準消費者追劇習慣，提供消費者優惠的 YouTube Premium服務，不僅不受廣告干擾，還提供離線播放、背景播放功能，在行動裝置上使用其他應用程式或關閉螢幕時，仍可以繼續播放影片，提供用戶隨時隨地透過行動裝置或在智慧電視等大螢幕，可以欣賞數以百萬計的歌曲和影片。

台灣大表示，即日起至台灣大實體門市、網路門市、客服App、客服188等通路，新申裝、攜碼、續約申辦5G月租999元以上手機專案，可獨享最高4個月YouTube Premium免費體驗，搭配指定費率Google Pixel 7最低0元起，另外，也提供三星Z Flip4、vivo Y76、小米12T、Motorola edge 30 pro等多款手機專案價折2000元優惠，除此之外，還有mo幣多方案每月最高750元momo幣回饋。