桃園區李姓市議員候選人的張姓樁腳，選前購買餐券宴請近20位選民，並請李姓候選人到場致意，檢警日前追張姓候選人涉賄時查出案外案，16日發動搜索，通知張姓樁腳、選民到案，張姓樁腳被依涉犯選罷法投票行賄罪嫌聲押，桃園地院裁定8萬元交保。

桃園地檢署查察賄選再有斬獲，檢調選前偵辦市議員候選人涉嫌送「清冠」換選票時，有里長供出李姓候選人也曾辦桌賄選，檢調追查發現，張姓樁腳為求讓李姓市議員候選人順利當選，邀集有投票權的沈姓、張姓選民等多人，前往桃園一間港式飲茶餐廳無償飲宴，藉此行賄。

桃檢檢察官塗又臻指揮桃園市調查處、桃園警分局偵辦，通知張姓樁腳及沈、張等選民到案，檢察官訊問後，受賄的選民當庭繳回不法犯罪所得，另張姓樁腳被依涉嫌違反選罷法投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向法院聲押張姓樁腳，法院裁定8萬元交保。

另外，桃檢檢察官盧奕勲日前指揮桃園市調查處、楊梅警分局，偵辦楊梅區曾姓里長候選人賄選案，曾姓候選人11月25日經法院裁定20萬元交保，檢調持續清查，發現他又透過謝姓、黃姓樁腳行賄里民，經通知曾姓候選人及證人共12人到案，受賄里民繳回賄款共7000元，訊後認為曾姓候選人涉嫌違反選罷法投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，再向法院聲押，法院裁定再加保10萬元，另謝、黃2樁腳各以3萬元、10萬元交保。

桃檢指出，自今年10月迄今，已指揮司法警察發動選舉查察專案行動，傳喚及通知被告及證人733人次，選後仍持續查賄溯源查緝選舉不法共6案，其中現金賄選3件、贈禮賄選1件、幽靈人口2件。

檢方指出，不論是選前賄選或選後交付「後謝」行賄等任何妨害選舉公正行為，絕對嚴查不鬆懈，針對即將於12月25日舉辦的桃園市議會議長、副議長及復興區民代表會主席、副主席選舉，仍將強力查緝以遏止不法，並請民眾繼續加入檢舉行列，知悉賄選情事，請撥打行動檢舉專線 0937 728793 ，或免費檢舉專線 0800 024 099 （撥通轉 4 ）檢舉賄選，因此查獲賄選可領取檢舉獎金，檢舉人身分絕對保密，請民眾安心檢舉，共同守護珍貴的民主價值。